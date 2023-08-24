Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:12

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:15

Murat Mücahit Yentür, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. Murat Mücahit Yentür'ün kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Murat Mücahit Yentür kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün önceki görevleri neler? İşte Murat Mücahit Yentür'un hayatı ve kariyeri...

MURAT MÜCAHİT YENTÜR KÜMDİR?

Murat Mücahit Yentür, Elazığ’ın Maden ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Maden’de, lise öğrenimini Yalova’da tamamlayan Yentür; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans mezunudur. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlayan Yentür, 2023 Haziran ayında Eğitim Bilimleri alanında doçentlik ünvanını aldı. Bu çalışmalara ek olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak lisans düzeyinde dersler veren Yentür, hâlen Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Akademik kariyeri boyunca İngiltere Birmingham City ve Portekiz Interier Beira Üniversitelerinde “Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminin Geliştirilmesi” projelerinde yer almış, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmış, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri sunmuş, kitap bölümü yazarlığı yapmıştır.

MURAT MÜCAHİT YENTÜR'ÜN KARİYERİ

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İstanbul Yavuz Selim İlköğretim Okulunda ve Sultan Selim Kız Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapan Yentür; Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı, Pertevniyal Lisesinde Müdür Başyardımcısı, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesinde Okul Müdürü, 2014-2021 yılları arasında Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

18.08.2021 tarihinde İzmir’e İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Yentür, 23 Ağustos 2023 itibariyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev almıştır.

MURAT MÜCAHİT YENTÜR EVLİ Mİ?

Murat Mücahit Yentür, evli ve 3 çocuk babasıdır.