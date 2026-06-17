Ömerler köyündeki maden tehdidini mahkeme durdurdu, şirket projesinden vazgeçmedi: ‘Yağmacılığa karşıyız’

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ömerler Mahallesi’nde Dinçler Madencilik AŞ tarafından işletilmek istenen feldspat madeni projesine karşı verilen hukuk mücadelesi yeniden başlıyor. Proje sahasının Ömerler Mahallesi’nin yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde bulunduğu, Ömerler köyüne yalnızca 700 metre mesafede olduğu ve en yakın konutun ise 300 metre mesafede yer aldığı belirtildi.

Açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yürütülecek faaliyet kapsamında delme ve patlatma işlemlerinin yapılacağı bilgisi de dosyada yer aldı.

Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından maden ocağı için 14 Haziran 2024 tarihinde, kırmaeleme tesisi için ise 23 Mayıs 2025 tarihinde “ÇED gerekli Değildir” kararları verildi. Çevre platformları tarafından yapılan itirazlar üzerine açılan davalar ise kazanıldı.

Maden sahası “mera alanı” ve kısmen “sulama alanı” olarak kayıtlı. Madencilik faaliyetinin yürütülebilmesi amacıyla 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulduğu, il mera komisyonu’nun 23 Eylül 2024 tarihli kararı ile Aydın Valiliği’nin 20 Mart 2025 tarihli oluru doğrultusunda söz konusu talebin uygun bulunduğu belirtildi.

Proje kapsamında 25.2 hektarlık ruhsat sahasının 13.37 hektarlık bölümünde iki ayrı ocak sahası, kırma-eleme tesisi, pasa depolama alanı, stok sahası ve şantiye kurulması planlanıyor. Dosyada yer alan bilgilere göre sahadan yılda 336 bin ton feldspat cevheri çıkarılması, 144 bin ton pasa oluşması ve çıkarılan cevherin aynı alanda kurulacak kırma-eleme tesisinde işlenmesi hedefleniyor.

Aydın Çevre Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili, maden şirketlerinin açılan davalarda alınan kararlara karşın vazgeçmediğini belirterek bölgedeki doğal yaşamın ve üretimin hedef alındığını söyledi.

‘DUR DİYECEĞİZ’

Vergili, “Köylünün, halkın ve doğanın yaşam alanları yok edilmek isteniyor. Yıllardır sürdürülen hayvancılık faaliyetleri, 10-20 yıllık bir maden işletmesi uğruna feda edilmek isteniyor” dedi. Şirket tarafından ÇED sürecinin yeniden başlatıldığını belirten Vergili, yeni süreçte de hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Vergili, “Bu projeye ilişkin kazanılmış davalar bulunuyor. Süreç yeniden başlatıldığında gerekli tüm itirazlarımızı yapacağız. Hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Ömerler halkıyla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Vergili, “Halkımızla birlikte bu vahşi madenciliğe, bu yağmacılığa dur diyeceğiz” dedi.