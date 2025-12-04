Ömrü sokaklarda geçti, ilk evine 85 yaşında kavuştu

Öksüz ve yetim büyüyen, hayatı boyunca aile sıcaklığını hiç görmeyen 85 yaşındaki Hasan Yaman, ömrünü kahvehanelerde, sokaklarda ve parklarda geçirdi. Son yıllarda ise Kadıköy’deki Suadiye Camii’nin abdesthane bölümünde kendisine ayrılan bir yatakta yaşamını sürdürüyordu. Caminin imam hatibi Bayram Cebeci, Hasan Yaman’ın durumunu fark ederek sosyal hizmetlerle iletişime geçti ancak Yaman huzurevine gitmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine cami cemaati ve hayırseverler, Hasan amcanın hayatında ilk kez bir evde yaşaması için adım attı. Camiye yakın bir ev kiralandı, içi tamamen döşendi ve Hasan Yaman 85 yaşında ilk kez bir eve kavuştu.

"ÇOK KÖTÜ ŞARTLARDA, ÇOK ZOR DURUMLARDA YAŞADIK. NELER ÇEKTİĞİMİ ALLAH BİLİR"

85 yaşındaki Hasan Yaman , "Anne baba yok, at avrat yok, çoluk çocuk yok, dikili bir ağacım yok, ev bark yok. Tamamen Allah-u Teala’nın himayesi altındayım; takdiri ilahi. Hep şükrediyoruz, hep dua ediyoruz. Çok mahrumiyet çektim. İyi niyet ve sevap ağırlıklı yaşamak lazım, kalp kırmamak lazım. Hepimiz imtihan için dünyaya getirildik, imtihanı kazanmamız lazım. Çok kötü şartlarda, çok zor durumlarda yaşadık. Neler çektiğimi Allah bilir. Çok mahrumiyet çektim. 18 alemi 1 alemde yaşadım. Hayatta her türlü zorluklara karşı sabır Sabır çok önemli. Hayır hasenat çok önemli. Ben şu fakir halimle bile birisi bana elini açıp bir şey istese vermeye çalışıyorum. O an için o bile bir sınav. En büyük nimet sağlık, sağlık birinci sırada gelir. Ağzımda hiç diş yok. Normalde ağzında diş olmayanın ne dediği anlaşılmaz ama ben anlaşılabilir şekilde konuşuyorum bu bile büyük nimet. İnsan en şerefli mahlukattır. Mesele insanca ve yardımlaşarak yaşamaktır" şeklinde konuştu.





Suadiye Camii İmam Hatibi Bayram Cebeci, süreci şu sözlerle anlattı:

Beş yıldır burada görev yapıyorum. Hasan amcamızla aslında üç dört yıldır böyle tanışıklığımız var ama son üç aydır bizzat Hasan amcamıza burada yardım etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince Hasan amcamız için ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken sosyal hizmetlerle görüştük. Hasan amcamız huzurevine gitmeyi istemedi açıkçası. Onun haricinde kendimiz, Suadiye Camii cemaatimiz olarak bir ev ayarlayalım, tutalım gayretinde bulunduk. Maalesef bu bölgeler pahalı yerler; pahalı olduğu için fiyatlar yüksek olduğu için uzak bir noktada aslında ev tutmak istedik. Hasan amcamız da 50 yılına, 60 yılını bu mahalleye, buralara verdiği için gitmek istemedi. Bizler de geçici olarak bir yer sağladık. Ama tabii hep aklımızda, fikrimizde ‘Hasan amcamıza ne yapabiliriz, onu nasıl rahat ettirebiliriz?’ onun gayretindeydik."

"HAYATINDA HİÇBİR EVİNİN OLMADIĞINI, BİR EV SICAKLIĞINI YAŞAMADIĞINI SÖYLEDİ"

Hayırseverlerin kısa sürede Hasan Yaman’a yardımda bulunduğunu söyleyen Cebeci, " ‘İyilik ve takvada yardımlaşın’ ayetini düstur edinmişler ve Hasan amca için ne yapabiliriz gayretine düştüler. Allah razı olsun çok kısa bir sürede, bir iki günlük bir süre zarfında Hasan amcaya evini ayarladılar, eşyalarını koydular ve Hasan amcayı yerleştirdiler. Hasan amca da çok mutlu oldu. Yeni bir hayatının başladığını, hayatında hiçbir evinin olmadığını, bir ev sıcaklığını yaşamadığını söyledi. Ama bundan sonra kendi evinin olduğunu, bir ev sıcaklığını yaşayacağını, o huzuru bana söyledi. Allah razı olsun çok büyük bir hayırda bulundular. Halkımız da çok büyük destekte bulundu, sevgi gösterdiler. Var olsunlar. Yani bizim bu necip milletimiz böyle değerli insanlara sahip çıkıyorlar, elinden geldiğince destekte bulunuyorlar. Rabbim herkesten razı olsun inşallah" dedi.