Eylem hazırlığındaydı: IŞİD şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir’de IŞİD terör örgütüyle bağlantısı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N., evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde oturan Tacikistan uyruklu A.N.’nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı ve eylem arayışında olduğunu tespit etti.
Bir süre izlenen şüpheli A.N.’nin evine, Özel harekat ekiplerince baskın düzenlendi.
Yakalanarak gözaltına alınan A.N., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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