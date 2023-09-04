Eylem hazırlığındaydı: IŞİD şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir’de IŞİD terör örgütüyle bağlantısı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:12
Eylem hazırlığındaydı: IŞİD şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Abone Ol google-news

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde oturan Tacikistan uyruklu A.N.’nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı ve eylem arayışında olduğunu tespit etti.

Bir süre izlenen şüpheli A.N.’nin evine, Özel harekat ekiplerince baskın düzenlendi.

Yakalanarak gözaltına alınan A.N., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Player Alanı
eskişehir IŞİD

İlgili Haberler

Eylem hazırlığındaydı: IŞİD'in sözde üst yöneticisi tutuklandı

Eylem hazırlığındaydı: IŞİD'in sözde üst yöneticisi tutuklandı
Adana'da yakalanmıştı... IŞİD sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi!

Adana'da yakalanmıştı... IŞİD sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi!
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: IŞİD'in yeni yapılanması araştırılsın

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: IŞİD'in yeni yapılanması araştırılsın

En Çok Okunan Haberler