Dünya Çevre Günü nedir? Dünya Çevre Günü ne zamandan beri kutlanıyor?
Dünya Çevre Günü dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Dünya Çevre Günü nedir? Dünya Çevre Günü ne zamandan beri kutlanıyor?
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan "Dünya Çevre Günü"nde bu yıl "arazi restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık" teması öne çıkıyor. Peki, Dünya Çevre Günü nedir? Dünya Çevre Günü ne zamandan beri kutlanıyor?
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. . Küresel ısınma ve iklim değişikliği krizi ciddileştikçe, her Dünya Çevre Günü giderek daha da önem kazanıyor. Bu etkinlik, çevreci bir yaklaşımla dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca insanı ve çevre aktivistlerini aynı amaç için bir araya getiriyor ve dünyamızı iyileştirmek için almamız gereken önlemlerin de altını çiziyor.
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI
- "Geleceğe bırakacağımız en değerli miras yaşanabilir bir dünyadır. Doğanın ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle hareket ederek doğamızı ve doğal kaynaklarımızı koruyalım! 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."
- "Sürdürülebilir bir gelecek için doğayla uyum içinde hareket edelim. Temiz ve yeşil bir yaşam için çaba göstererek gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma yolunda birlikte ilerliyoruz. "
- "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle...Dünya Çevre Günü kutlu olsun!"
- "Temiz çevre ve sürdürülebilir dünya için doğayı koruyarak gelecek nesillere bırakmak hepimizin elinde. Doğayı koruma bilincinin artması ve sürdürülebilir bir gelecek için temiz bir dünya bırakılması temennisiyle…"
- "Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile; Dünya Çevre Günü'müz Kutlu Olsun"
- "Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğunda. Birlikte daha temiz, daha yeşil bir dünya için adım atalım. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. Çevremizi koruyalım, çünkü yarın çok geç olabilir. "
- "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde; doğaya saygılı, kaynaklarımızın bilinçli kullanıldığı, ormanlarımızın ve denizlerimizin kıymetinin daha çok bilindiği bu eşsiz çevreyi, gelecek nesillere bırakabilmek ümidiyle… Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum."
- "Her birimizin küçücük eylemleri, büyük bir değişim yaratma potansiyeline sahiptir. Dünya Çevre Günü'nde, çevremizi koruma ve geliştirme yolunda bir adım daha atalım."
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