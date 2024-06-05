Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 05.06.2024 - 11:27

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan "Dünya Çevre Günü"nde bu yıl "arazi restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık" teması öne çıkıyor. Peki, Dünya Çevre Günü nedir? Dünya Çevre Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. . Küresel ısınma ve iklim değişikliği krizi ciddileştikçe, her Dünya Çevre Günü giderek daha da önem kazanıyor. Bu etkinlik, çevreci bir yaklaşımla dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca insanı ve çevre aktivistlerini aynı amaç için bir araya getiriyor ve dünyamızı iyileştirmek için almamız gereken önlemlerin de altını çiziyor.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI