Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, başkan adayını gazete ilanıyla duyurdu

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:19

Dünyanın en büyük barolarından birisi olan İstanbul Barosu'nda 19-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan başkanlık seçimi yaklaşırken, adaylar arasındaki rekabet de kızışıyor.

İstanbul Baro yönetiminde ağırlıklı olan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, yeni dönem adayı olan Av. Ali Gürbüz'ün adaylığını gazete ilanları ile açıklayarak, mevcut Başkan Av. Filiz Saraç'ı, "korsan paralel aday" olmakla suçladı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, ilan yoluyla kamuoyuna ve meslektaşlarına seslenerek, grubun geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı ön seçim yoklamasında, Av. Ali Gürbüz'ün çoğunluğun kararıyla başkan adayı olarak belirlendiğini söyledi.

Açıklamada, mevcut başkan Av. Filiz Saraç'ın da 2 yıl önceki seçime grubun önseçim kararı ile katıldığını, ancak bu seneki genel kurul öncesi grup kararını hiçe sayarak "korsan" şekilde adaylığını açıkladığı vurgulandı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, verdikleri gazete ilanında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatları bölünme ve parçalanmaya karşı uyardi. İlan metni şöyle:

"İki yıl önce, bugünkü baro başkanının katıldığı seçimi 'demokrasi şöleni' olarak niteleyenler, bu kez yarışma cesareti gösteremedikleri ön seçimden kaçmış, paralel bir oluşuma giderek gayrı ahlaki bir ön seçim tertiplemişlerdir. Şahsi hırsları uğruna her türlü ilkeyi bir kenara bırakan, 'önce ben' diyen bu anlayışa pirim vermeyeceğiz. Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu, başta tam bağımsızlık temelinde, anti-emperyalizm, Cumhuriyet'in kurucu değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü olmak üzere, kendini var eden değerler ışığında mücadelesini sürdürecektir. Bu ilkeler ışığında, bayrağı taşımakla görevlendirdiğimiz kişi, başkan adayımız Av. Ali Gürbüz'dür."