Silahla fotoğraf çekilirken arkadaşını öldürdü
İstanbul Maltepe'de 16 yaşındaki çocuk, oto galeride silahla fotoğraf çekilirken yanındaki arkadaşını vurdu. Vurulan çocuk hayatını kaybetti.
Olay saat 20.00 sularında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi.
İddiaya göre, M.A.Y.P. (16) isimli çocuk pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken bir anda silah patladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Berat Işık (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, incelemeler yaptı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yapılan incelemelerin ardından Berat Işık'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Maltepe #cansız beden #Soruşturma
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