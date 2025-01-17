17 yaşındaki sürücüsü aşırı hız yaptı, 6 kişiyi öldürdü: Kayıp yakınları ceza verilmesini istemedi!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:59

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:59

Florida'da yaşayan 20 yaşındaki genç sürücü hakkında, 2022 yılının başlarında BMW M5 marka aracıyla başka bir araca çarparak altı kişinin ölümüne neden olması nedeniyle verilen hapis cezası açıklandı.

SAVUNMA ANLAŞMASI!

Davanın mahkemeye taşınması halinde en fazla 90 yıl hapis cezasına çarptırılacak olan genç, bunun yerine savcılarla bir savunma anlaşması yapmaya karar verdi.

ARKADAN ÇARPTI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ölümcül kaza 27 Ocak 2022 tarihinde meydana geldi. O sırada, bir avukatın oğlu olan 17 yaşındaki Noah Thomas Galle, 100 bin dolar nakit parayla satın aldığı bildirilen 2019 BMW M5 modeli bir araba kullanıyordu. Galle kaza günü yüksek güçlü sedanın kontrolünü kaybetti ve bir Nissan Rogue'un arkasına çarptı.

OTOMOBİL TAKLALAR ATTI

Çarpışma o kadar şiddetliydi ki, SUV'un arka kısmını yolcu bölmesine çarptı ve aracı birkaç metre ileri fırlattı. Nissan marka araç daha sonra orta refüje çarptı ve defalarca takla attı.

YÜKSEK HIZLA VİDEO PAYLAŞIMLARI

Kazada Nissan'da bulunan altı yolcu da öldü. Galle ise ciddi bir yara bile almadı. Müfettişlere göre Galle kaza sırasında saatte 243 km hızla seyrediyordu. Ölümcül çarpışmadan önce Galle, Instagram ve TikTok'ta hızıyla övünen birkaç sosyal medya paylaşımında bulunmuş, bunlardan birinde 293 km/s hıza kadar çıkmış ve takipçilerine hızını doğru tahmin etmeleri halinde 25 dolar göndereceğini söylemişti.

CEZA ŞOK ETTİ

Galle mahkemeye çıkmamak için altı kez araçla adam öldürme suçunu ve 12 yıl 180 gün hapis yatmayı kabul etti. Cezasının ardından yedi yıl denetimli serbestlik uygulanacak ve üç yıl boyunca ehliyetini kaybedecek. Ayrıca 800 saat kamu hizmeti yapması, 12 saatlik bir sürüş kursuna katılması, bir kurban paneline katılması ve sosyal medyada güvenli sürüşü savunan bir video yayımlaması gerektiği de açıklandı.

SAVUNMAYA KARŞI ÇIKMADILAR...

Eyalet Savcısı Baş Yardımcısı Alan Johnson ise ilginç bir şekilde kurbanların ailelerinin savunmaya karşı çıkmadığını söyledi.

Johnson, People'a yaptığı açıklamada “Kurbanların aileleri bize bu savunmaya itiraz etmediklerini yazdılar” dedi Johnson daha sonra şöyle konuştu:

“Bazıları onun hapse girmesini bile istemiyordu. Bir tanesi davayı tamamen düşürmemizi istedi. Böyle bir davada uygun ceza nedir? Hiçbir hapis cezası kurbanları ailelerine geri getirmeyecektir. Bunun uygun bir karar olduğunu düşünüyoruz. Bu dava bir trajedidir.”