Önce kedisini kurtardı, sonra kurtarılmayı bekledi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:45

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:45

Yangın Değirmendere Mahallesi Kirazlı yolu üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası dumanlar bir anda bütün binayı sardı. Bazı apartman sakinleri dışarıya çakarken, dumandan dışarıya çıkamayan kimi apartman sakinleri ise evlerinin balkonlarına sığındı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"ÖNCE KEDİSİNİ KURTARDI"

Apartmanın üçüncü katında mahsur kalan kadın dumandan etkilenmemek için balkona çıktı. Kucağındaki kedisini dumandan etkilenmemesi için balkondan aşağıya atan kadın sonra itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale derken, balkonlarda ve çatıda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri bölgeye gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.