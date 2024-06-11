Son Dakika... Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberi... Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 karayolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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