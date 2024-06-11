Yangın riski taşıyan 27 ilde ormanlara giriş yasağı

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının aldığı karar ile Türkiye genelinde orman yangınlarını önlemek amacıyla yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasağı getirildi.

ANKA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:26
Yangın riski taşıyan 27 ilde ormanlara giriş yasağı
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Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği 27 ilde ormanlara girişleri yasakladı.

Türkiye genelinde 11 Haziran Salı gününden itibaren ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

"İstanbul 10 Haziran-15 Ekim, Balıkesir 3 Haziran-31 Ekim, Çanakkale 1 Haziran-15 Eylül, Edirne 10 Haziran-15 Ekim, Kırklareli 8 Mayıs-31 Ekim, Sakarya 1 Haziran-1 Kasım, Kocaeli 1 Haziran-1 Kasım, Bilecik 5 Haziran-1 Ekim, Denizli 1 Haziran-31 Ekim, Uşak 15 Haziran-1 Ekim, İzmir 1 Haziran-31 Ekim, Manisa 1 Haziran-31 Ekim, Aydın 1 Haziran-31 Ekim, Kütahya 1 Temmuz-30 Eylül, Hatay 1 Mayıs-30 Kasım, Antalya 7 Haziran-31 Ekim, Muğla 1 Haziran-31 Ekim, Isparta 10 Haziran-15 Ekim, Burdur 15 Haziran-15 Ekim, Kayseri 1 Haziran-31 Ekim, Yozgat 1 Haziran-31 Ekim, Kırıkkale 1 Haziran-31 Ekim, Kırşehir 1 Haziran-31 Ekim, Samsun 10 Haziran-31 Ekim, Bartın 1 Haziran-30 Eylül, Çorum 3 Haziran-30 Ekim, Tokat 1 Temmuz -30 Eylül"


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