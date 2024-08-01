Önce önünü kesti sonra darbetti!
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki kadını defalarca yumruklayarak yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.
Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki kadını da darbetti. Defalarca yumruklanan kadın ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.
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