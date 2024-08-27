Önce paylaşıldı sonra silindi: İşte ‘kovboy şapkalı’ TCMB Başkanı…

ABD'deki bir sempozyuma katılan TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın kovboy şapkalı fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf daha sonra silindi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 18:49
Önce paylaşıldı sonra silindi: İşte ‘kovboy şapkalı’ TCMB Başkanı…
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirildi. 

Dünyadan merkez bankalarının yöneticileri, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen sempozyumda buluştu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da sempozyuma katıldı.

KOVBOY ŞAPKALI TCMB BAŞKANI!

TBMM eski başkanlarından Mustafa Kalemli'nin kızı ve ekonomist Şebnem Kalemli Özcan da Fed Kansas City şubesine teşekkür ederek sempozyumdan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bir fotoğrafta TCMB Başkanı Fatih Karahan da kovboy şapkası ve bandana ile görüldü. 

Ekonomist Şebnem Kalemli Özcan daha sonra paylaşımı silerek Karahan'ın olmadığı bir başka fotoğrafla aynı paylaşımı yeniden yaptı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan


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