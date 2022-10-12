Önce poz verdi; sonra ceza yedi
Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan bir motokurye Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına her şeyden habersiz poz verirken, motokuryeye kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.
Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Trafiğe kapalı olan bölgelerde de artan motosiklet kullanımı ile ilgili harekete geçen ekipler, Efeler ilçesinde Sevgi Yolu olarak bilinen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
MOTOSİKLETİ İLE POZU PAHALIYA MAL OLDU
Ekiplerin denetimleri sırasında trafiğe kapalı alanda motosikleti ile seyir halinde olan ve bölgede görevini yapan basın mensuplarına poz veren motokurye olarak çalışan E.Ş. polis ekiplerine takıldı. Trafik polisleri tarafından durdurulan motokuryeye trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Kendisine motosiklet kullanırken uyması gereken trafik kuralları hatırlatılan motokurye, bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyerek uygulanan ceza sonrası bölgeden uzaklaştı.
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