Buca Cezaevi alanını yapılaşmaya açan plan değişikliklerine itiraz!
Buca Cezaevi’nin yeni imar planlarına TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi “Ticaret ve Konut Alanı olarak düzenlenmiştir” diyerek itiraz etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yıkılan Buca Cezaevi için hazırladığı yeni planı askıya çıkardı. Hazırlanan plana TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nden itiraz geldi.
Onaylanan plan değişikliğine bütün İzmirlilerin itiraz etmesi için örnek itiraz dilekçesi yayınlayan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nden yapılan açıklamada,”Hazırlanan yeni imar planları ile, alanın esas olarak Ticaret ve Konut Alanı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, alanın, Buca ilçesinde ihtiyaç duyulan yeşil ve sosyal - kültürel alanlar için ayrılması talepleri göz ardı edilmiştir. Ayrıca, mülkiyetin çok büyük bir bölümünün kamunun elinde olduğu bir alanda, kamusal kullanımların dışında kararlar verilmesi, taşınmazların özelleştirilmesi anlamına gelecektir. Bunun, bölgeye nüfus ve inşaat yoğunluğu getiren bir plan ile yapılıyor olması, durumu daha da vahim hale getirmektedir” denildi.
“Bu yanlış durdurulmalıdır ve tüm İzmir halkının sorumluluğudur” diye devam eden açıklamada, paylaşılan dilekçesiyle planlara itiraz edilmesi çağrısı yapıldı.
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