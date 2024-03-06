Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı... Kurtarılamadı!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bayraklı-Karşıyaka ilçesi istikametinde seyreden İbrahim Halil Bedük (49) idaresindeki 09 AEK 316 plakalı otomobil, Altınyol Caddesi'nde refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, ardından aydınlatma direğine çarpıp yan yola geçerek devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bedük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Bedük, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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