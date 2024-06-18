Önce tartıştığı kişiyi vurdu sonra kendi canına kıydı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:03

Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkiinden gece 02.30 sularında Hasan Yahşi ve Mustafa Ak henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıktan sonra, Mustafa Ak elindeki silahla Hasan Yahşi’yi vurdu. Hemen 112’yi arayarak haber veren Mustafa Ak, 100 metre ileride aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Hasan Yahşi olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ak olay yerine gelen 112 ekiplerince önce Mut Devlet Hastanesi'ne daha sonra Mersin’e sevk edildi. Ak da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.