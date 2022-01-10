Önce yangın şimdi şekersizlik: Arılar aç kaldı
Yaz aylarında Ege’de çıkan yangınlarla büyük yara alan arı yetiştiricileri şimdi de şeker bulma konusunda sorun yaşıyor. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, “Açlıktan ölmüş arı haberleri gelmeye başladı. Üreticiler iş bırakıyor. Seneye market raflarında doğal bal bulmak ve iki katı para ödemek istemiyorsanız acilen destek verin” dedi.
Geçen yaz aylarında günler süren yangınlarla sarsılan Ege’de arı yetiştiricileri büyük zarar görmüştü. Yangınların üzerinden beş aya yakın bir süre geçti. Destekler geliyor ancak arıcılar, temel ihtiyaçları olan şeker konusunda sorunlar yaşıyor. Türkşeker’in para karşılığında dahi şeker satmadığını söyleyen Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, şirketin önceliğinin market rafları olduğunu belirtti.
TÜRKŞEKER SATMIYOR
Türk, “üç TIR’ın parasını ödemiştik şekerler gelmedi. Milletvekillerini araya soktuk da ancak ikisini alabildik. Onlar da piyasanın yüzde 30’una yetebiliyor. Geri kalanı özel sektörden, onların fiyatları da uçuyor maalesef. Türkşeker’in de öncelikli hedefi market rafları ve tüketicilermiş oraya yetişmeye çalışıyorlar” dedi. Özel sektörde 450-500 TL’den başlayan şekeri, Türkşeker’in 265 TL’ye sattığını belirten Türk, “Açlıktan ölmüş arı haberleri gelmeye başladı. Üreticiler işi bırakmaya başladı. Seneye market raflarında doğal bal bulmak ve iki katı para ödememek istiyorsanız acilen destek verin” diye konuştu.
Arıcıların yalnız bırakıldığını söyleyen Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy ise “Arıcılar bir yandan kuraklıkla, bir yandan yok olan konaklama alanlarının yerine yenisini bulmakla, bir yandan da ekonomik krizle uğraşıyor. Şu anda mevcut arıcıların yüzde 20’si mesleği bırakıyor diyebiliriz” diyor.
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