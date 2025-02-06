Önceden tanışıyorlar… Yattara’dan İmamoğlu’na: ‘Belediyede çalışmak istiyorum’
Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara’nın, İBB Başkanı İmamoğlu’na “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi. Yattara ile İmamoğlu’nun tanışıklığı önceye dayanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı programında konuştu.
İmamoğlu’nun program kapsamındaki görüntülerinde eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara'nın da olduğu görüldü.
Gineli eski Trabzonspor futbolcusu Yattara'nın, İmamoğlu’na “Belediyede çalışmak istiyorum” dediği görüldü.
İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde Yattara’nın transferini gerçekleştirmişti.
ÖNCEDEN TANIŞIYORLAR
Yattara, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. İmamoğlu geçen sene verdiği bir röportajda Yattara’dan bahsetmiş ve “İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Ibrahim Yattara #Ekrem İmamoğlu
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