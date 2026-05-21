Önceki CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik: ‘Geri dönüş durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini kabul etmeyeceğim’

CHP'de önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Kilik yaptığı açıklamada "CHP'yi sarayın mahkemeleri değil üyeleri yönetir" ifadelerini kullanarak olası bir geriye dönüşte Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini kabul etmeyeceğini açıkladı.

CHP'nin önceki Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP'yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP'nin üyeleri karar verir. CHP'nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."