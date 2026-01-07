Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Önder Bozkurt kimdir? Ağrı Valisi Önder Bozkurt kaç yaşında, nereli? Önder Bozkurt hangi görevlerde bulundu?

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

Önder Bozkurt, 1981 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yayladağı’nda tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim Hayatı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

2005-2006 yılları arasında, 9 ay süreyle yurtdışı eğitimini İngiltere’nin Manchester Üniversitesinde tamamladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında yüksek lisans programını başarıyla tamamladı.

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başlayan doktora çalışmalarını, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürerek 28.07.2020 tarihinde mezun oldu.

Meslek Hayatı

2004 yılında, Hatay Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.

Adana/Saimbeyli ve Bilecik/İnhisar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2007-2008 yıllarında Kütahya/Pazarlar, 2008-2010 yıllarında ise Elazığ/Maden Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığı görevine, 2013 yılında Sakarya ili Söğütlü İlçe Kaymakamlığına atandı.

2015 yılı yaz kararnamesiyle İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü,

18.08.2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni kararıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı,

08.08.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişi,

11.01.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı,

18.10.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkan Yardımcısı olarak atandı.