Cumhuriyet Gazetesi Logo
Önemli doğa ve turizm merkezi Kaş’ta yükselen TOKİ blokları tepkilere neden oldu: Geleneksel dokuya ‘dikey’ darbe

Önemli doğa ve turizm merkezi Kaş’ta yükselen TOKİ blokları tepkilere neden oldu: Geleneksel dokuya ‘dikey’ darbe

19.05.2026 10:43:00
Güncellenme:
Yusuf Körükmez
Takip Et:
Önemli doğa ve turizm merkezi Kaş’ta yükselen TOKİ blokları tepkilere neden oldu: Geleneksel dokuya ‘dikey’ darbe

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılan 10 katlı TOKİ bloklarına yönelik tepkiler sürüyor. Söz konusu yapılar, yatay sivil mimarinin öne çıktığı ilçenin siluetine adeta hançer gibi saplandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye’nin en önemli turizm ve doğa merkezlerinden biri olan Antalya’nın Kaş ilçesi, tarihinin en sert ve tahripkâr yapısal dönüşümünü yaşıyor. Rant odaklı politikalar ve plansız yapılaşma, ilçenin yüzlerce yıllık sivil mimarisini geri dönülemez biçimde bozarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin bölgedeki projesi yurttaşların tepkisini çekti.

PLAN HAZIRLANDI

Kaş merkezine yakın konumdaki Yeniköy Mahallesi’nde 101 ada 327, 408 ve 102 ada 6,7,15 nolu parseller üzerine TOKİ tarafından yapılan konut projesinin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Proje için ilgili parsellerde özel imar planı hazırlanırken yüzde 40 ile 60 arasında eğime sahip sarp bir arazi üzerine 10 katlı devasa bloklar inşa edildi.

Toplam 214 konut ve işyerlerinden oluşan yapılaşma, yatay sivil mimarinin öne çıktığı Kaş’ta dikey mimarinin ilk ve en büyük çaplı örneği olarak ilçe siluetine bir hançer gibi saplandı. Yörenin taş ve ahşap işçiliğine dayalı mimari dokusuna uyumlu, yatay bir proje yaşama geçirmek mümkünken, engebeli araziye rağmen dikey mimarinin benimsenmesi kent savunucularının ve yöre halkının tepkisini çekti.

TOKİ blokları, koruma politikaları açısından Türkiye ile Yunanistan arasındaki farka dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, sadece iki kilometre güneyde yer alan Meis Adası’ndaki özenle korunmuş, renkli ve geleneksel mimari dokusunu hatırlattı.

İlgili Konular: #Antalya #TOKİ #kaş

İlgili Haberler

TOKİ kuralarında usulsüzlük iddialarına yanıt: 'Kuralar noter huzurunda yapıldı'
TOKİ kuralarında usulsüzlük iddialarına yanıt: 'Kuralar noter huzurunda yapıldı' İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin usulsüzlük iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, "Tüm kura süreci noter huzurunda ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır" denildi.
TOKİ’de kura var, konut yok! CHP'li Suiçmez Meclis gündemine taşıdı: 'Yeri bile belli değil’
TOKİ’de kura var, konut yok! CHP'li Suiçmez Meclis gündemine taşıdı: 'Yeri bile belli değil’ CHP’li Sibel Suiçmez, TOKİ’nin Yomra’da 300 konut için kura çektiğini ancak projenin yapılacağı yerin dahi belirlenmediğini öne sürdü.
Konutlar teslim edilmeden konteynerler boşaltılıyor, yurttaş altyapısız TOKİ’lere gitmek istemiyor: Depremzede yine sahipsiz
Konutlar teslim edilmeden konteynerler boşaltılıyor, yurttaş altyapısız TOKİ’lere gitmek istemiyor: Depremzede yine sahipsiz 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan konteyner kentlerde tahliye süreci hızlanırken, evlerinin inşaatı tamamlanmadığı için taşınamayan depremzedeler mağduriyet yaşadıklarını belirtti.