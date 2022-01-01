Onların tek umudu kaçış
Dünya ve Türkiye’de milyonlarca kişi 2022’den barış, umut, sağlık ve para dilerken ülkelerindeki savaş ve kargaşadan kaçan göçmenlerin umudu yine Avrupa ülkeleri oldu.
Ege kıyılarında 2021’in son saatleri ve 2022’nin ilk saatlerinde 250 göçmen tekne ve botlarla kaçmak isterken yakalandı. Dünya, masalarda partilerde eğlenirken onlar çocukları anneleri ve babalarıyla dalgalar ve soğuk sularda umut yolculuğuna çıktı.
Çeşme açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik botları, Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilen 123 göçmeni karaya çıkardı.
Dikili’de de can salları ve lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine Çeşme ilçesinde teknelerin motorları arıza yaptığı için mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 68 göçmeni kurtararak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderdi.
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