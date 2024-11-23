Önlemsizlik facia getiriyordu... Kartal'da İETT otobüsünün üzerine inşaattan 'kalas' düştü

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine inşattan kalaslar düştü. Kaza bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, herhangi bir yaralanan olmadığı öğrenildi.

Önlemsizlik facia getiriyordu... Kartal'da İETT otobüsünün üzerine inşaattan 'kalas' düştü
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:24

Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Şehzade Caddesi'nde dün İETT otobüsü caddede seyir halindeyken, o sırada inşaat halinde olan binadan inşaat kalasları otobüsün üzerine düştü.

YARALANAN OLMADI

Otobüste hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yolcular, güvenlik önlemiyle tahliye edilirken, cadde üzerinde kısa süreli trafik meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #iett #inşaat

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