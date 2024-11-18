Sakatlıktan dönecek Immobile ve Rashica, Göztepe maçında sahada: Kartal’ın beklediği 2’li
Beşiktaş, kaybettiği puanların telafisi için ligde zorlu bir mücadeleye girişecek. Üst üste gelen sakatlıklar ile kadronun darlığı nedeniyle oyuncu tercihleri eleştirilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tedavileri tamamlanan Immobile ve Rashica’nın dönüşüyle elini güçlendirecek.
Başakşehir maçının son bölümünde oyuna giren Rashica, tedbir amaçlı Kosova Milli Takımı’na da gitmedi. Siyah-Beyazlıların hücum yükünü çeken Immobile, yaşadığı sakatlığın ardından yoğun tedaviyle iyileşti.
İtalyan golcünün, 24 Kasım’daki Göztepe sınavında ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.
BRONCKHORST YOK
Siyah-Beyazlılar, milli takım arasında Göztepe maçının ilk idmanını 12 Kasım’da yaptı. 13 ve 14 Kasım’daki antrenmanlardan sonra futbolculara 4 gün izin verildi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek. Geçen hafta yapılan 3 antrenmanda da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yer almadı. Takımı, antrenör Jean Paul van Gastel çalıştırdı. Bronckhorst’un daha önce planladığı özel işleri nedeniyle ülkesi Hollanda’da olduğu ve döneceği bildirildi.
Etiketler: #beşiktaş #Ciro Immobile
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