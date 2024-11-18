Sakatlıktan dönecek Immobile ve Rashica, Göztepe maçında sahada: Kartal’ın beklediği 2’li

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Başakşehir maçının son bölümünde oyuna giren Rashica, tedbir amaçlı Kosova Milli Takımı’na da gitmedi. Siyah-Beyazlıların hücum yükünü çeken Immobile, yaşadığı sakatlığın ardından yoğun tedaviyle iyileşti.

İtalyan golcünün, 24 Kasım’daki Göztepe sınavında ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

BRONCKHORST YOK

Siyah-Beyazlılar, milli takım arasında Göztepe maçının ilk idmanını 12 Kasım’da yaptı. 13 ve 14 Kasım’daki antrenmanlardan sonra futbolculara 4 gün izin verildi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek. Geçen hafta yapılan 3 antrenmanda da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yer almadı. Takımı, antrenör Jean Paul van Gastel çalıştırdı. Bronckhorst’un daha önce planladığı özel işleri nedeniyle ülkesi Hollanda’da olduğu ve döneceği bildirildi.