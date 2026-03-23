OnlyFans kurucusu Leonid Radvinsky hayatını kaybetti

Yetişkin içerik platformu OnlyFans’ın sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Radvinsky’nin ölümü, şirket tarafından bugün duyuruldu.

OnlyFans sözcüsü, “Leo Radvinsky’nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Leo, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından huzur içinde hayatını kaybetti. Ailesi bu zor dönemde mahremiyet talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna asıllı Amerikalı girişimci Radvinsky, OnlyFans’ın ana şirketi olan Fenix International Limited’i 2018 yılında satın almış, şirketin yöneticiliğini ve çoğunluk hissedarlığını üstlenmişti. Radvinsky, ayrıca 2009 yılında kurduğu ve ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerine yatırım yapan Leo adlı bir girişim sermayesi fonunu da yönetiyordu.

2016 yılında İngiliz girişimci Tim Stokely tarafından kurulan OnlyFans, COVID-19 sırasında uygulanan kapanmaların içerik üreticileri ve kullanıcıları çevrimiçi platformlara yönlendirmesiyle büyük bir popülerlik kazandı ve abonelik temelli yapısıyla küresel ölçekte önemli bir gelir ve eğlence kaynağına dönüştü.

Reuters, ocak ayında OnlyFans’ın, yaklaşık 5,5 milyar dolar (borç dahil) değerleyen bir anlaşma kapsamında yatırım şirketi Architect Capital’a çoğunluk hissesini satmayı değerlendirdiğini bildirmişti.