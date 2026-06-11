OnlyFans soruşturması tamamlandı: 5 fenomen hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de erişime kapalı olan sanal medya uygulaması 'OnlyFans' üzerinden müstehcen içerik paylaşıldığı ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Aralarında sanal medya fenomenleri ve içerik üreticilerinin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında, 'Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianamede, şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın hesaplarındaki 23 milyon lirayı aşan para transferleri dikkat çekerken; Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye'de 7 Haziran 2023 tarihinde erişime engellenen OnlyFans platformu üzerinden ücret karşılığında müstehcen fotoğraf ve videolar paylaşıldığı öne sürüldü.

Savcılık, şüphelilerin platforma VPN aracılığıyla erişim sağladığını ve Instagram, X, TikTok ve Telegram gibi sanal medya hesapları üzerinden takipçilerini bu ücretli içeriklere yönlendirdiğini kaydetti.

MASAK RAPORLARI DOSYADA: KRİPTO VE ÖDEME KURULUŞLARI ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün açık kaynak araştırmalarında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda müstehcen fotoğraf ve videoya ulaşıldığı belirtilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları soruşturmanın temel dayanaklarından birini oluşturdu.

MASAK raporlarında, şüphelilerin banka hesapları, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık platformlarındaki para hareketleri incelendi. Çeşitli ödeme kuruluşları ve kripto para platformları üzerinden gerçekleştirilen transferlerde milyonlarca liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

İddianamede özellikle şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın hesap hareketlerine dikkat çekildi. Taş'ın banka hesaplarında toplamda 23 milyon 267 bin 861 lira gelen, 22 milyon 191 bin 719 lira ise giden para transferi trafiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI: "AMACIM GELİR KAZANMAK DEĞİLDİ"

İddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerin bir kısmı elde ettikleri gelirlerin sanal medya yayıncılığı, dijital içerik üretimi ve abonelik sistemlerinden kaynaklandığını savundu. Bazı şüpheliler OnlyFans hesabı kullandıklarını kabul edip vergi ödediklerini ileri sürerken, bazıları platformu hiç kullanmadıklarını veya uzun süre önce kapattıklarını beyan etti.

Şüpheli Tülin Arıkoğlu ifadesinde şunları söyledi:

"Onlyfans isimli platform ülkemizde yasaklanmadan önce 2021-2022 yılları arasında hesap açmıştım. Fotoğraf ve video yükledim ancak amacım gelir kazanmak değildi. Buradaki takipçilerimi asıl işim olan İnstagram hesabıma yönlendirmek istiyordum. Ülkemizde serbest olduğu dönemde birkaç kez çok düşük miktarlarda gelir elde ettim."

Şüpheli Eda Alboya ise ödemeleri kripto ve uluslararası hesaplar üzerinden aldığını belirterek, "2020 yılından itibaren Onlyfans hesabım vardır. Paylaşımlarımı abonelere özel olarak yaptım. Site üzerinden para gönderimleri Türk bankalarına olmuyordu. Site bana 'Cosmo Paynet' isimli banka üzerinden hesap kartı gönderdi. Kazandığım paranın vergisini veremedim ancak daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek miktarda ödeme yapmam gerektiğinden bahisle ihtarat geldi" dedi.

Şüpheli Ceyda Ersoy paylaştığı fotoğraf ve videoların müstehcen olmadığını savunarak, "Onlyfans firmasından alacağım ücret 'Paxum' isimli uygulamaya yükleniyordu. Buradaki kripto parayı kendi kripto hesabıma gönderip TL'ye çevirerek vergi ödemesi yaptığım banka hesabıma aktarıyordum" ifadelerini kullandı.

Hesaplarında milyonlarca liralık hareket tespit edilen Cansu Bade Taş ise platformu kullanmadığını iddia ederek, "Hesabıma gelen ve giden tutarlar online bahis sitelerinde oynadığım oyunlar için gönderilen paralardır. Bahis bataklığına bulaştığım için pişmanım" dedi.

MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin tutuklandığı; şüphelilerden Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise 21 Mayıs 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı yer aldı.

Savcılık, 27 şüpheli hakkında 'Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ederek hazırlanan iddianameyi değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.