Amasya'da yangın paniği! Hurda yüklü TIR'ın dorsesi alevlere teslim oldu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:35

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:14

Edinilen bilgiye göre Edirne’den Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine hurda götüren Feridun Arş idaresindeki Litvanya plakalı TIR'ın dorsesi Amasya’nın Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkiinden geçtiği esnada alev aldı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine sürücü TIR'ın kafa kısmını dorseden ayırdı. Dorseyi saran alevlere Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

"SULARIMIZ YETMEDİ"

Olayı anlatan Feridun Arş, “Söndürmeye çalıştık. Ama sularımız yetmedi. Toprakta attık. Ancak yangın büyüdü. İtfaiyeye haber verdik. Araba yandıktan sonra yetiştiler" diye konuştu.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.