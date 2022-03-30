Onur Anıtı'na saldıran sanık madde bağımlısı olduğunu iddia etti

30 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Samsun’da Atatürk Onur Anıtı’nı halatla devirmek isteyen saldırganlar dün yargıç karşısına çıktı. Duruşmaya TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Büyükşehir Belediyesi vekili avukat Çağatay Tuncer, Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, Ordu Baro Başkanı Sibel Torun, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, Arzu Sabuncu, ADD vekili avukat Ata Giritli, Samsun Güç Birliği Platformu vekili Lütfi Keskin katıldı. Duruşmada Türkiye Barolar Birliği Ordu, Giresun, Samsun başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Samsun Güç Birliği Platformu davaya katılım talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Davayı izleyen sivil toplum kuruluşları saldırıya “Bu anıt yıkılmaz’ sözleriyle tepki gösterdi.

Samsun’da Onur Anıtı’nı halatla çekerek zarar verdikleri belirlenen ve iki ayrı suçtan haklarında 9’ar yıl hapis istenen kuzenlerden Celali Rahman Fidan (39), ilk duruşmada “Ne yaptığımı, ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim” savunmasını yaparken Batuhan Fidan (25) olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini söyledi.

"HAİN FALAN DEMEDİM"

Tutuklu sanık Celali Rahman Fidan, savunmasında “Kimse hakkında kötü düşünen biri değilim. En büyük hatam, uyuşturucu kullanan Batuhan’ın yanına gitmek oldu. Daha önce madde kullanmadım. Yemin ederim, Atatürk’e hain falan demedim. İfadeyi yazan polis bir şeyler yazmak zorundaydı. Kimsenin günahını almak istemem ama öyle bir şey demedim. Uyuşturucu etkisindeydim. Bir hata yaptım. Pişmanım, herkesten özür diliyorum” dedi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında “Atatürk aleyhine işlenen suçlar” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle Milli Mücadeleyi temsil ettiğine yer verildi.

21 NİSAN’A ERTELENDİ

Sanıkların eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istenen iddianame, 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Kuzenlerin tutukluluk halinin devamı kararı verilirken dava 21 Nisan’a ertelendi.

"ADD’DEN ÖZÜR DİLERİM"

Sanıklardan Batuhan Fidan, olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini söyleyerek, “Böyle bir olayla anıldığım için üzgünüm. Rahman ağabeyin fotoğraf çekineceğini sandım. Elimi bile sürmedim. Zarar gören bir şey varsa, tarafımca karşılarım. Beraatımı talep ediyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Atatürk’ü seven insanım, bu olaydan ceza almak beni çok üzer. Orada bulunan baro başkanından, ADD’den de özür dilerim. Atatürk’e karşı kinim yok. İki evladım var. Onları yetiştirirken onları vatana, millete ve atasına saygılı yetiştirdim, suçtan kurtulmak için değil. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.