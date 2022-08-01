Onur Aslan'ın bıçakladığı kadının böbreği alındı
Boşanma aşamasında olduğu Onur Aslan tarafından bıçaklanan Rabia Dağ Aslan'ın böbreği parçalandığı için alındı. Tedavi altında olan kadının hayati tehlikesi ise sürüyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, önceki gün Onur Aslan isimli erkek, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak istediğini söyleyerek parka çağırdı.
Onur Aslan burada Rabia Dağ Aslan'ı karnından 2 kez bıçakladı ve kadının telefonunu da alarak kaçtı. Kaçtığı yerde Rabia Dağ Aslan'ın telefonundan canlı yayın yapan Onur Aslan, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" dedi.
Bu sırada kadın hastaneye kaldırıldı ve Onur Aslan da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BÖBREĞİ ALINDI
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 2 yaşında çocuğu olduğu belirtilen Rabia Dağ Aslan'ın karın bölgesinden aldığı 2 bıçak darbesiyle bir böbreğinin parçalandığı ve hasar gören böbreğin operasyonla alındığı öğrenildi. Aldığı 2'nci bıçak darbesiyle karaciğerinde de ciddi tahribat oluştuğu belirtildi. Yoğun bakımdaki Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.
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