Onur Şener cinayetinde adı geçen TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı

04 Ekim 2022 Salı, 23:07

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.

Cinayetle ilgili tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişi olan İlker Karakaş ve Ali Gündüz de, görevlerinden uzaklaştırılmıştı.