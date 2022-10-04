Onur Şener cinayetinde adı geçen TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 23:07
Onur Şener cinayetinde adı geçen TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı
Abone Ol google-news

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.

Cinayetle ilgili tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişi olan İlker Karakaş ve Ali Gündüz de, görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

 

 


Onur Şener müzisyen Semih soyalp

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler