Haluk Levent: Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki kişi açığa alındı
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Onur Şener cinayetinden tutuklanan iki kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açığa alındığını açıkladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için katledildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Olayı sosyal medyadan ilk duyuran isimlerden biri olan Haluk Levent, bugün Onur Şener cinayetinden tutuklanan iki kişinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açığa alındığını açıkladı.
Haluk Levent sosyal medya hesabından, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çalışma Bakanlığından tarafıma şöyle bir açıklama geldi. İletmek istedim. Ayrıca sayın bakanımız Vedat Bilgin’in iki çalışanı açığa aldığını söylediler. Olayla ilgili iki müfettişin görevlendirilmiş. “Bizler de bu olayın takipçisi olacağız” kimsenin şüphesi olmasın dediler."
Çalışma Bakanlığından tarafıma şöyle bir açıklama geldi.— Haluk Levent (@haluklevent) October 4, 2022
İletmek istedim.
Ayrıca sayın bakanımız Vedat Bilgin’in iki çalışanı açığa aldığını söylediler.
Olayla ilgili iki müfettişin görevlendirilmiş.
“Bizler de bu olayın takipçisi olacağız” kimsenin şüphesi olmasın dediler. pic.twitter.com/AAEgUPyHGB
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