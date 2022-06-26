Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul’da bazı yollar kapatıldı
İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Taksim ve çevresindeki metro durakları da kullanılamayacak.
İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü Komitesi, 26 Haziran Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Beyoğlu’ndaki Sıraselviler Caddesi’ne çağırdı.
İstanbul'da Beyoğlu sınırları içindeki bazı yollar Onur Yürüyüşü nedeniyle 11.00'de trafiğe kapatılacak. Yenikapı-Hacıosman Metrosu Şişhane ve Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler'in de kapalı olacağı ilçede Taksim Meydanı ve çevresine de barikatlar konuldu.
Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde trafiğe kapanacak yollar şöyle:
1- Sıraselviler Caddesi - Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikameti
2- Taksim Meydan (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol
3- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalımescit Caddesi'ne giriş- çıkış, Ensiz Sokak, İlk Belediye Caddesi kesişimi
4- Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
5- Sadri Alışık sokak - Atıf Yılmaz Caddesi
6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti
7. Yeni Çarşı Caddesi- İstiklal Caddesi kesişimi
8- Taksim Tünel girişi, İstiklal'e giriş
9. Mete Caddesi
10. Gümüşsuyu Caddesi
11. Billurcu Sokak
12. Divan Kavşağı
13. Kazancı Yokuşu
14. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar
15. Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar
Metro da Taksim, Şişhane istasyonlarında durmayacak
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.
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