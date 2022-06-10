ODTÜ'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, gözaltılar var

10 Haziran 2022 Cuma, 20:08

ODTÜ’de gerçekleşen Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalede bulundu. Öğrencilere plastik mermi ve biber gazı sıkan polis bir çok öğrenciyi de gözaltına aldı.

Rektörlüğün tehdit ve yasaklarına rağmen ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışmasının düzenlediği 10. ODTÜ Onur Yürüyüşü için yüzlerce öğrenci Kimya bölümü önünde bir araya geldi. Üniversiteye çok sayıda çevik polis ve TOMA getirildi.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZI İLE SERT MÜDAHALE

Mühendislik bölümlerine yürüyüş gerçekleştirilirken, polis öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrencilere plastik mermi ve biber gazı ile müdahale eden polisler, birçok öğrenciyi darbederek gözaltına aldı.

Öğrencilerin görüntü alması engelleniyor, uzaktan çekilebilen saldırı görüntüleri ulaşıyor#OnuncuODTÜOnurYürüyüşü pic.twitter.com/BANJVT1UPn — ÜniKuir (@unikuir) June 10, 2022

KAMPÜSÜN FARKLI NOKTALARINDA AÇIKLAMA

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması'ndan aktivistler, kampüsün farklı yerlerinde basın açıklaması okumaya başladı ve "kayyım rektörün tüm faşist, ötekileştiren ve fobik dayatmalarına karşı hatırlayın, alışın, gitmiyoruz demek için buradayız" dedi.

ODTÜ yönetimine tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SALDIRI TÜM LUBUNYALARA YAPILDI"

Biz lubunyalar, 20 Mayıs’ta Boğaziçi Onur Yürüyüşü’ne saldıran gücü tanıyoruz, bu saldırı tüm lubunyalara yapılmış bir saldırıdır. Bu güç, aynı zamanda kampüslerimizde bizleri kısıtlayan, hedef gösteren, şiddet uygulayan gücün ta kendisidir. Yaşam alanlarımız olan yurtlar dahil olmak üzere kampüsün her alanında karşılaştığımız fobi, ötekileştirme ve baskılamanın asıl sorumlusunun fobik kayyım rektör Verşan Kök olduğunun hepimiz farkındayız ve tüm bunlara karşın "Hatırla!" diyoruz.

"HATIRLA DEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kayyım baskısına karşın kampüslerde mücadele veren lubunyaları “Hatırla!”, LGBTİ+fobiyi “Hatırla!”; barınma, çalışma ve yaşama hakkı gözetilmeyen lubunyaları “Hatırla!”; trans cinayetlerini “Hatırla!”, trans intiharlarını “Hatırla!”; Hande Kader’i, Eylül Cansın’ı, Hande Buse Şeker’i, Ahmet Yıldız’ı, Okyanus Efe’yi, Zirve Soylu’yu, Didem Akay’ı “Hatırla!” demeye her anımızda olduğu gibi bugün, burada da devam ediyoruz.

"ALIŞIN HER YERDEYİZ"

Hayatlarımızın, varlığımızın ve özgürlüğümüzün bu fobik, ötekileştiren ve hedef gösteren baskılarla kısıtlanmaya çalışılmasına karşın biz “Her yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü”, “Alışın, her yerdeyiz, varız ve gitmiyoruz” diyerek direnmeye, boyun eğmemeye ve bu sözlerimizi her seferinde “Hatırlatmaya” devam ediyor; fobik kayyıma, baskıcı iktidara, faşist düzene karşı “Hatırla!” diyoruz.

ODTÜ HOCALARINDAN POLİSE: BURASI BİZİM EVİMİZ

Polislerin öğrencilere yönelik müdahalesi kampüsün farklı noktalarında devam etti. Gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için öğretim üyeleri devreye girdi, ancak çabaları sonuç vermedi.

Çok sayıda öğrenciyi gözaltına alan polis kampüste dolaşan kişilere, "Bu saatte kampüste ne işiniz var" diye sorarken öğretim üyeleri "burası bizim evimiz" diye yanıt verdi.

Polis, kampüs binalarındaki öğrencilere de müdahale ederken öğrencilerin binalardan çıkamadığı ve bekleyişin devam ettiği öğrenildi.