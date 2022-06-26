İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

'Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı' nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2022 Pazar, 07:56
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Abone Ol google-news

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, bugün saat 11.00 itibariyle 'Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlimizde 26 Haziran 2022 Pazar Günü saat 11.00 itibarıyla Beyoğlu ilçemizde geçici olarak kapanacak yollar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KAPATILACAK YOLLAR

  • Sira Selviler Cd. Meşelik Sokaktan Taksim Meydan istikameti
  • Taksim Meydan (Büfeler Önü) – İstiklal Caddesine bağlanan yol
  • Refik Saydam Caddesinden Asmali Mescit Caddesine Giriş-Çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi
  • Balo Sokak – Turnacibaşi Caddesi keşisimi
  • Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi
  • Yeni Çarşi Caddesi, Kumbaraci Yokuşu, Turnacibaşi Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışik Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti
  • Yeni Çarşi Caddesi -İstiklal Caddesi keşisimi
  • Taksim Tünel Girişi İstiklale giriş
  • Mete Caddesi
  • Gümüşsuyu Caddesi
  • Billurcu Sokak
  • Divan Kavşağı
  • Kazanci Yokuşu
  • Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar
  • Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar

Trafik trafik durumu istanbul valiliği
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler