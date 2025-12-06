Onyedi Eylül Üniversitesi'nde çorba dağıtımı durduruldu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Genel İş Sendikasına üye kadın emekçilerin katıldığı fidan dikim etkinliğinde basın mensuplarının Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kampüsündeki çorba dağıtımının durdurulmasına ilişkin soruları üzerine, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin tutumunu anlamakta zorluk çekiyorum. Üniversite öğrencilerinin karşı karşıya bulunduğu yemek sorununa çözüm adına üniversitede sabah saatlerinde çorba dağıtımı yapıyorduk. Nedense öğrencilerin takdirle karşıladığı çorba ikramımız üniversite yönetimini rahatsız etmiş. Rektör yardımcılarımızdan biri telefon ederek çorba stantlarımızın kaldırılmasını istedi. Bandırma Belediyesinin ismini ve logosunu görmek istemiyorlarmış. Bu kararla öğrencileri cezalandırıyorlar. Bandırma Belediyesi olarak üzgünüz. Öğrencilerin çorba içerek derse girmelerini bile çok gördüler" dedi.

Üniversite yönetimi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Muhammet Yörübülut ise gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Üniversitenin sessizliği sürerken, öğrenciler hizmetin yeniden başlamasını talep ediyor.

Öte yandan, belediyenin tamamen kendi bütçesiyle kampüs içine yapması planlanan afet koordinasyon merkezi projesinin de üniversite yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi.