ORC Araştırma'nın başkanından AKP'ye yanıt
İktidarlığa yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma'nın başkanı Mehmet Pösteki, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın aday olmaması durumunda AKP kulislerinde yerine geçebilecek isimi açıkladığı çalışmaya AKP'den tepki gelmişt. Pösteki, açıklama yaparak AKP'ye yanıt verdi.
ORC Araştırma Şirketi'nin başkanı Mehmet Pösteki, Nevşin Mengü'ye konuştu. Mengü'nün, “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna Pösteki’nin kulislerde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylediğini belirterek şunları kaydetmişti:
“Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor"
AKP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Kamuoyunun dikkatine:
AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir"
ORC'DEN YANIT
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından AKP'ye yanıt verdi.
Pösteki açıklamasında yayınladıkları çalışmada AKP'yi tatmin edecek sonuçlar çıkmadığı için eleştirildiklerini söyledi.
Pösteki'nin açıklaması şu şekilde:
Malumunuz; Dün bir araştırma çalışması yayınladık.
Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi.
Doğrusu hiç şaşırmadık.
Malumunuz; Dün bir araştırma çalışması yayınladık.— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) October 11, 2021
Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi.
Doğrusu hiç şaşırmadık.
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