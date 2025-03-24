ORC son anketini paylaştı: AKP farkı kapatamıyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:04

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve belediye başkanlığı gösrevinden alınmasına tepkiler sürüyor.

ORC araştırma, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği ve gözaltına alındığı tarihleri de kapsayan bir aralıkta seçim anketi yaptı.

05-20 Mart tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları paylaşldı.

CHP BİRİNCİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP, 16 şehirde birinci parti çıktı, AKP ise 13 ilde birinci parti oldu.

Belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden alınan İstanbul'da 'CHP' diyenlerin oranı yüzde 33, AKP dyenlerin ise yüzde 30.4 oldu. İstanbul'da üçüncü sırada ise yüzde 7.5 ile DEM Parti yer aldı.

CHP Ankara'da AKP'yi fark attı, İzmir'de ise açık ara önde birinci sıraya yerleşti.

İL İL OY ORANLARI