Ordu’da ‘betona karşı nöbet’ sürüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi’nde, Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılmak istenmesine karşı başlatılan nöbet eylemi dün beşinci gününde de sürdü.

Eylemciler alanın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek İslam Enstitüsü inşaatı için betonlaştırılmasına karşı direniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin imara açma girişimi, Ordu Çevre Derneği tarafından açılan dava sonucu idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, mahkeme kararına rağmen büyükşehir belediyesinin alanı yapılaşmaya açmak için ihale düzenlediğini, ihalenin iptali için açtıkları davanın sürdüğünü söylemişti.

Nöbet, yerel partilerin de desteğiyle güç kazanırken eylemcilerin kararlılığı, yerel halkın ve aktivistlerin dikkatini çekiyor.