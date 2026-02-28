Ordu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Saraçlı Mahallesi'nin Orta Saraçlı mevkisindeki yolda heyelan meydana geldi.

Yol, güvenlik tedbiri alınarak ulaşıma kapatıldı. Aynı bölgedeki iki katlı ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Orta Saraçlı'nın yanı sıra ilçenin çeşitli noktalarında meydana gelen heyelan sahalarında incelemelerde bulundu.

Heyelanlarla ilgili bilgi veren Güler, iki gün önce meydana gelen heyelanda Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yolun blok halinde aşağıya indiğini söyledi.

Bölgeye ulaşımın tali yollardan sağlandığını belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah'tan cana gelen bir zarar yok. Toparlanacak ama çok şiddetli bir heyelan. Geçen sene de 920 heyelan olmuştu, şimdi de aynı heyelanlar devam ediyor. İki gün daha yağmur ve kar bekleniyor, dolayısıyla daha da artabilir bu. Tedbirleri aldık, yoğun bir çalışma içindeyiz. Gerçekten örnek, yani ders kitaplarında gösterilecek bir heyelan şeklinde. Acı ama gerçek. Tedbirler almamız lazım. Bundan sonraki çalışmalarda bu gerçeği göz önüne alarak yeni yerleşim yerlerini oluşturmamız gerekiyor, sondajla birlikte."

Öte yandan Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yoldaki heyelan, dronla görüntülendi.