Ordu, Tokat ve Yozgat beyaza büründü... Mayıs ayında kar yağışı!

Yozgat'ta gece etkili olan sağanağın ardından kar yağdı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatıları, araçların üzeri ve yeşil alanlar kar altında kaldı. Çiçek açan meyve bahçeleri ve ağaçlar yine beyaza büründü. Kentte yaşayanlar, sabah araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

TOKAT

Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağışı etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ilçe merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

ORDU

Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Turnalık Mahallesi’nde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağışla birlikte mahalle beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle bazı yurttaşlar hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Bölgede kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.