Ordu, Tokat ve Yozgat beyaza büründü... Mayıs ayında kar yağışı!

2.05.2026 11:52:00
Güncellenme:
AA DHA
Yozgat, Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesi ve Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Mahallesi’ne kar yağdı. Üç kent de kar yağışıyla beyaza büründü.

Yozgat'ta gece etkili olan sağanağın ardından kar yağdı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatıları, araçların üzeri ve yeşil alanlar kar altında kaldı. Çiçek açan meyve bahçeleri ve ağaçlar yine beyaza büründü. Kentte yaşayanlar, sabah araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

TOKAT

Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağışı etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ilçe merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

ORDU

Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Turnalık Mahallesi’nde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağışla birlikte mahalle beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle bazı yurttaşlar hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Bölgede kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Ankara'ya kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini söyledi.
AKOM açıkladı: İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 2 Mayıs Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları uyardı. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan Balkan soğukları kenti terk etmeye hazırlanıyor.
Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise, kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.