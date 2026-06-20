Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ordu Valiliği duyurdu: Denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı

Ordu Valiliği duyurdu: Denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı

20.06.2026 15:26:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ordu Valiliği duyurdu: Denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı

Ordu Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde denize girmenin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluştuğu, yurttaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yurttaşlardan yasağa uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istenirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceği aktarıldı.

Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, alınan kararın olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

İlgili Konular: #Yasak #Ordu #deniz

İlgili Haberler

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı Sakarya’nın kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Beykoz'un Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı
Beykoz'un Karadeniz kıyısında denize girmek yasaklandı Beykoz'un Karadeniz'e kıyısı bulunan yerlerinde dalga boyu yükselmesi sebebiyle bir günlüğüne denize girmek kaymakamlık tarafından yasaklandı.
Edirne'de ormanlara giriş yasaklandı
Edirne'de ormanlara giriş yasaklandı Edirne Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 20 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.