Ordu’da 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’da 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu’da 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:27

Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Sahili’nde, 15 yaşındaki H.B.G arkadaşları ile birlikte denize girdi. H.B.G. dalgaların etkisiyle bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından H.G.B. ağır yaralı olarak bulundu.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan H.B.G., buradaki işlemlerinin ardından Samsun’a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #boğulma #suda boğulma

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