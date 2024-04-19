Şişli'de hareketli gece: Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı

İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına isabet ederken içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:09
Şişli'de hareketli gece: Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı
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Şişli Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Holding merkez binasına dün saat 23.00 sıralarında ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti.

Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


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