Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:48
Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!
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Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde Kadir D. (33) kendisine omuz attığı gerekçesiyle 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir D. bıçakla yaralandı.

Kadir D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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