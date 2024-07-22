Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:48

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:48

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde Kadir D. (33) kendisine omuz attığı gerekçesiyle 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir D. bıçakla yaralandı.

Kadir D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.