Hakkari’de aile kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 14:27

Güncelleme: 20.07.2024 - 14:27

Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, N. M. isimli şahıs, babasını silahla öldürdü ve kardeşi L. M.’yi de yaraladı.

İddiaya göre, baba İ. M. ile oğlu N.M. arasında tartışma çıktı. Baba İ. M. oğlunu evinden çıkarmak isteyince tartışma şiddetlendi. Bunun üzerinde N. M. babasına ve kardeşine silahla 7 el ateş etti. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi L. M. ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Olayda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan L.M.’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.