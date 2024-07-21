Anbean kameraya yansıdı: Metroda 'yer verme' kavgası!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:20

Güncelleme: 21.07.2024 - 14:20

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında ’yer verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki yolcu birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Araya çevredeki yurttaşlar girerken o anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi.