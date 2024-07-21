Anbean kameraya yansıdı: Metroda 'yer verme' kavgası!

Bursa metrosunda yolcular arasında ’yer verme’ kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:20
Anbean kameraya yansıdı: Metroda 'yer verme' kavgası!
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında ’yer verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki yolcu birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

Araya çevredeki yurttaşlar girerken o anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi.


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