Ordu'da cenaze yolunda feci kaza... Yaralılar var!

Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:08
Ordu'da cenaze yolunda feci kaza... Yaralılar var!
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Kaza, Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi Akdeniz-Karadeniz Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tanıdıklarının cenazesine giden Veysel B.’nin kullandığı 52 FL 300 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet K. yönetimindeki 52 FM 760 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle her iki araç yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlarda sıkışanlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan toplam 3 kişi ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Veysel B. yönetimindeki aracın bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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