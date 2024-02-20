Ordu’da cezaevinde yangın: Mahkum ve gardiyanlar dumandan etkilendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde F Tipi Cezaevinde dün gece çıkan koğuş yangınında 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:47
Ordu’da cezaevinde yangın: Mahkum ve gardiyanlar dumandan etkilendi
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Edinilen bilgiye göre, dün gece Ünye F Tipi kapalı cezaevinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle koğuş yangını çıktı.

Yangın nedeniyle koğuşta bulunan 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Dumandan etkilenen mahkum ve gardiyanlar ise tedbir amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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