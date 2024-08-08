Ordu'da çocukların 'park' eylemi sonuca ulaştı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:07

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 963 Sokak'ta oturan çocuklar, evlerine yakın çevrede park bulunmaması nedeniyle sokağa çıkıp "Park isteriz" sloganıyla eylem yaptı.

Çocukların eylemi, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılıp ilgi görmesi ve etkileşim alması sonrası, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, alana park yapılacağını duyurdu.

"ÜSLUP VE EYLEM HARİKA"

Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Haklı bir talebi nasıl da güzel bir eylemle dile getiriyorlar. Yöntem, üslup ve eylem harika. İlgili müdürlerimizle görüştüm. Talebin iletildiği sokağa en yakın konumda bulunan uygun bir alana park yapacağız. Sevgili kardeşlerimin isteği bizim önceliğimizdir. Çalışmalara başladık. Ayrıntıları en kısa sürede paylaşacağız. Sizi seviyorum kardeşlerim" dedi.